«جولي» تحصل على رخصة دفع إلكترونية من دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكملت «جولي شيك» للتجارة الإلكترونية، جولة استثمارية جديدة بحصولها على استثمار بقيمة 238.5 مليون درهم عبر اتفاقية استثمار مع مجموعة «42 للحوسبة السحابية» في أبوظبي، والمتخصصة في إدارة البنية التحتية للحوسبة السحابية والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ضمن خططها التوسعية في المنطقة.

وحصلت شركة «جولي شيك»الصينية رسمياً، على ترخيص مزاولة نشاط الدفع الإلكتروني من مركز دبي للسع المتعددة، لمنصة الدفع الإلكترونية الجديدة «جولي باي» في الإمارات، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح أرون لي، الرئيس التنفيذي لشركة جولي شيك، أن الشركة تعمل في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، بمبدأ التعاون الدولي والشراكة المحلية، وقال: «شركاؤنا في الإمارات والدول العربية من جهات حكومية، خاصة يعدون أهم داعمينا ومواردنا للتوسع والتطوير المستمر لنموذج أعمالنا الفريد من نوعه عالمياً».

وأكد الرئيس التنفيذي أن الشركة تركز عملياتها في منطقة الشرق الأوسط من خلال مكاتب رئيسية في الإمارات، والسعودية، والكويت، والبحرين، والأردن، وتتخذ منها منصات انطلاق لتوسيع عملياتها لمواكبة تنامي حركة التجارة الإلكترونية في المنطقة، التي تعد السوق الأكثر نمواً وتطوراً في العالم.

تأسست شركة «تشجيانغ جولي لتقنية المعلومات» (جولي) في 2012، وهي شركة تعتمد الشركة في عملها بشكل رئيسي على أحدث التقنيات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في هانجتشو، ولها فروع في قوانجتشو وهونج كونج وجينهوا بالصين، ولديها فروع ومراكز تشغيل شاملة في الإمارات والسعودية، كما يعمل فيها فريق للبحث والتطوير في وادي السيليكون بالولايات المتحدة، ومركز لخدمة العملاء في الأردن، ويبلغ إجمالي عدد الموظفين نحو 2000 موظف.