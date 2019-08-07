362 منشأة أعمال جديدة لـ 696 مستثمراً صينياً في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن 696 مستثمراً صينياً يمتلكون 362 رخصة أعمال فاعلة في إمارة دبي وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، وتستحوذ الأنشطة التجارية على النسبة الأكبر من رخص المستثمرين الصينيين بواقع 210 رخص (58%)، تليها الأنشطة المهنية بواقع 149 رخصة (41%)، بالإضافة 3 رخص صناعية (1%). ويصل عدد المستثمرات الصينيات إلى 241 مستثمرة (35%) مقابل 455 مستثمراً من الرجال (65%).

توضح الأرقام أن دبي تعد على قائمة الوجهات المفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال الصينيين، لما تتمتع به الإمارة من موقع استراتيجي واقتصاد متنوع، وهي من السمات الكثيرة التي أهلتها لتكون مركز جذب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، فضلاً عمّا توفره من ميزات كثيرة وفرص تجارية لا حصر لها، كما تمكنت دبي من تحقيق الصدارة في محيطها الإقليمي من خلال وجود بيئة آمنة للعيش والعمل والاستثمار والمناخ الاقتصادي المتنوع القادر على استقطاب قطاعات الأعمال كافة، وأنشطة النمو الواعدة والصناعات الجديدة.

وسلّط التقرير الضوء على توزيع الرخص الصينية لأعلى عشر مناطق فرعية في إمارة دبي، حيث جاءت منطقة برج خليفة في المرتبة الأولى (35 رخصة)، تلتها منطقة الفهيدي (27)، ثم رقة البطين،

بورسعيد، نايف، الرقة، النهدة الأولى، البرشاء الأولى، البدع، والخبيصي.

وتضم قائمة أبرز الأنشطة التجارية كلاً من: تجارة الملابس الجاهزة، المنسوجات والأقمشة، الأحذية، حقائب اليد والمنتجات الجلدية، تجارة عامة، الهدايا، البطانيات والمناشف والمفارش المنزلية، العطور ومستحضرات التجميل، الحقائب ولوازم السفر، وملابس الأطفال، وتجارة الحلي من غير المعادن الثمينة، فيما تضم قائمة الأنشطة المهنية: صالوناً نسائياً، مركزاً للعلاج التنحيفي، مركز علاج طبيعي، نادياً صحياً، مقهى، صالوناً رجالياً، مطعماً، تصميم نظم الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال، خدمات التعهدات الصحية والعلاجية، وصالة للألعاب الإلكترونية، إصلاح الساعات، وإنشاء البنية التحتية لتقنية المعلومات.

في حين تضم أبرز الأنشطة الصناعية كلاً من: تعبئة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية، صناعة الدهون والزيوت الحيوانية، إنتاج الأغذية الجافة من الحبوب، تبريد اللحوم وتجميدها، تجارة المنتجات الخشبية، تعبئة الحبوب والغلال، تعبئة النباتات العشبية، تقشير الأرز وتبييضه وتلميعه، خلط وتهيئة الدقيق، صناعة الألواح الخشبية، صناعة منتجات اللحوم، وطحن الحبوب والغلال.