«مصرف عجمان» يقفز 2% قرب الدرهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

انخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.10% إلى 2796.98 نقطة، بتداولات ب229,8 مليون درهم، بتنفيذ 3264 صفقة توزعت على 157,3 مليون سهم.

شهد التداول ارتفاع 11 شركة، وهبوط 17 وثبات أسعار 5؛ حيث جاءت إعمار العقارية من أكثر الشركات ارتفاعاً؛ من حيث التغير في أسعارها بإغلاق 5.18 درهم بنسبة 2.37%، ثم مصرف عجمان بإغلاق 0.950 درهم بنسبة 2.04%، ثم الخليج للملاحة بإغلاق 0.804 درهم بنسبة 1.77%، ثم السلام البحرين بإغلاق 0.842 درهم بنسبة 1.44%، ثم السلام القابضة بإغلاق 0.568 درهم بنسبة 1.43%.

بينما كانت أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها، السلام السودان بإغلاق 1.01 درهم بنسبة 8.18، ثم إعمار للتطوير بإغلاق 4.35 درهم بنسبة 3.12، ثم دبي للاستثمار بإغلاق 1.31 درهم بنسبة 2.24، ثم الإثمار القابضة بإغلاق 0.237 درهم بنسبة 2.06، ثم تبريد بإغلاق 1.75 درهم بنسبة 1.68%.

وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً؛ من حيث قيمة التداول، حققت إعمار العقارية تداولات بقيمة 67,8 مليون درهم ثم دبي الإسلامي 26 مليون درهم ثم الإمارات دبي الوطني 26 مليون درهم ثم إعمار مولز 19,57 مليون درهم ثم الاتحاد العقارية 16,8 مليون درهم.