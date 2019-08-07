نتائج الشركات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> ارتفعت أرباح المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق في النصف الأول 2019 بنسبة 15% إلى 55.5 مليون درهم، مقارنة مع 49.88 مليون درهم في النصف الأول 2018.
>> بلغ صافي ربح «مجموعة الشارقة» في النصف الأول 2019 نحو 21.04 مليون درهم، مقارنة مع 2.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2018.
>> ارتفع صافي أرباح «أم القيوين للاستثمارات العامة» خلال النصف الأول 2019 إلى 21.4 مليون درهم، مقارنة مع 16.5 مليون درهم في النصف الأول 2018.
>> حققت «الوثبة الوطنية للتأمين» ربحاً صافياً في النصف الأول 2019 بنحو 10.5 مليون درهم، مقارنة مع 52.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2018.
>> بلغ صافي ربح «أسمنت رأس الخيمة» في النصف الأول 2019 نحو 1.43 مليون درهم، مقارنة مع 6.92 مليون درهم في النصف الأول 2018.
>> حققت «الوطنية للتكافل» أرباحاً صافية في النصف الأول 2019 بنحو 7.02 مليون درهم، مقارنة مع 7.81 مليون درهم في النصف الأول 2018.
>> بلغت أرباح الصناعات الوطنية القابضة في النصف الأول 2019 نحو 47.85 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 35.6 مليون دينار كويتي في النصف الأول 2018.
>> تكبدت «فودكو» خسارة خلال النصف الأول 2019 بنحو 39.8 مليون درهم، مقارنة مع أرباح بقيمة 48.6 مليون درهم في النصف الأول 2018.
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