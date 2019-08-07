«الشارقة لتنمية الصادرات» يحقق نتائج قياسية في النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أكد «مركز الشارقة لتنمية الصادرات»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أنه حقق خلال النصف الأول من العام الجاري نتائج قياسية؛ من خلال عملياته المنفذة؛ حيث أنجز مختلف جوانب خطته التشغيلية والأهداف المرسومة، والتي تظهرها النتائج الفاعلة لأداء المركز في دعم وترويج الخدمات الخاصة بالشركات المحلية، وفتح قنوات جديدة؛ لتتواصل الشركات المحلية مع الأسواق العالمية.

قال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن المركز لعب دوراً رئيسياً منذ تأسيسه على توفر بيئة مثالية داعمة ومطورة للصادرات المحلية؛ من خلال مجموعة الخدمات المتنوعة، التي يقدمها؛ لتشجيع المنشآت الصناعية والمصدرة للعمل على رفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية، والاستجابة للفرص التسويقية الإقليمية والدولية؛ عبر توفير حلول ووسائل تصديرية، والاستفادة من قواعد البيانات المتكاملة، بما يسهم في رفع المعرفة التصديرية، وتوفير ضمانات الائتمان، والدعم الفني للصادرات، مشيراً إلى أن «مركز الشارقة لتنمية الصادرات» وبإشراف مباشر من غرفة الشارقة يسعى دائماً إلى الإسهام في الترويج والتسويق للصادرات ذات الجودة والقيمة المضافة، وتوفير الوسائل الفنية والآليات المساندة والمحفزة للقطاع الخاص في إطار التعاون المثمر مع الشركاء والأعضاء والجهات المختصة داخلياً وخارجياً، في ظل التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تنمية وتطوير قطاع الصناعة في الإمارة، وتهيئة كافة السبل الملائمة؛ لتعزيز قطاع التصدير وتنويع مصادر الدخل في الإمارة، واستثمار مواردها الطبيعية في تحقيق أهداف مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات في «غرفة الشارقة»، أن المركز يسعى دائماً للعمل مع الأعضاء والشركاء الاستراتيجيين على تنويع وتوسيع الرقعة الجغرافية؛ لانتشار صادرات الشارقة دولياً، ورفع كفاءتها وزيادة تواجدها في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد العديد من المنجزات، التي تحقق أهدافه المرسومة نحو إيجاد خريطة تصديرية للأسواق المستهدفة؛ من أجل الإسهام في إيجاد فرص لتسويق المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.معرض ومؤتمر «أيدكس»

ومن المشاركات الدولية المهمة للمركز مرافقة وفد الدولة في الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع المنعقدة في مدينة إيكاترينبرغ الروسية، التي شهدت مشاركة أكثر من 1200 من الشخصيات الرسمية والاقتصادية العربية والروسية وصنّاع القرار من قادة الحكومات والشركات من مختلف دول العالم في أكثر من 40 جلسة، ناقشت أهم القضايا المرتبطة بقطاع الصناعة العالمي وتوفير وإيجاد حلول مبتكرة للعديد منها.

وكشف مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد العديد من المشاركات الخارجية؛ من أهمها: تنظيم بعثة تجارية إلى جمهورية روسيا الاتحادية خلال الفترة 02-07 سبتمبر/‏‏‏أيلول 2019، وتنظيم بعثة تجارية أيضاً لجمهوريتي كينيا وأوغندا خلال الفترة 25- 29 نوفمبر/‏‏‏تشرين الثاني 2019، إلى جانب المشاركة في معرض أنوقا - كولون المانيا خلال الفترة 05-09 أكتوبر/‏‏‏تشرين الأول 2019، ومعرض الكبار الخمس (BIG 5) خلال الفترة 25-28 نوفمبر 2019، مشيراً إلى أن المركز يسعى دائماً إلى توسيع أعمال الشركات المحلية إلى الخارج، وكما يسعى إلى لعب دور حيوي في إزالة العقبات؛ لاختراق الأسواق الكبرى.