41 مليون درهم أرباح «التجاري الدولي» خلال النصف الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن البنك التجاري الدولي (CBI) عن تحقيق أرباح صافية بمقدار 41 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة ب 39.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2018.

وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 204 ملايين درهم بزيادة قدرها 5 في المئة خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة ب194 مليون درهم في النصف الأول من عام 2018.

كما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والفوائد إلى 108 ملايين درهم، بنسبة 7 في المئة، مقارنة ب101 مليون درهم في النصف الأول من عام 2018، فيما انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 14% إلى 176 مليون درهم، مقارنة ب204 ملايين درهم في النصف الأول من عام 2018، في حين حافظ البنك على استقرار معدل كفاية رأس المال خلال النصف الأول من عام 2019؛ حيث بلغ 14.7%.

وقال علي سلطان ركاض العامري الرئيس التنفيذي بالوكالة في البنك التجاري الدولي، إن البنك واصل خلال النصف الأول من العام الجاري التركيز على تعزيز محفظة الخدمات الرئيسية التي يوفرها، وتعزيز كفاءة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء.

(وام)