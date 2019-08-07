شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف مصنعي وتجار تبغ الأرجيلة بـ «المميزة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب استعداداتها؛ لتطبيق المرحلة الثانية من نظام «وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته»؛ ليشمل جميع أنواع تبغ الأرجيلة، المعروفة باسم (المعسل)، ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي، والذي يبدأ العمل به اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ بتوفير العلامات المميزة، الطوابع الضريبية الرقمية، ليتم إصدار أوامر شراء بشأنها من قبل مستوردي، ومنتجي تبغ الأرجيلة ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي.
أكدت «الاتحادية للضرائب» أن النظام يدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، وحماية المستهلكين من الغش التجاري.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية الثانية التي نظمتها الهيئة في دبي حول آليات وأهداف تطبيق «نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته»، والبرنامج الزمني لتطبيق المرحلة الثانية للنظام، وعقدت بمشاركة عدد كبير من مصنعي ومستوردي وموزعي منتجات تبغ الأرجيلة، ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي، في الأسواق المحلية، وفي المناطق الحرة، وبحضور عدد من المسؤولين في الهيئة والمتخصصين وممثلي شركة «دي لا رو» المشغلة للنظام.
وقدم ممثلو الهيئة خلال الندوة شرحاً مفصلاً حول إطلاق المرحلة الثانية من نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، مشيرين إلى أنه اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ستتوفر «الطوابع الضريبية الرقمية» ليتم إصدار أوامر شراء بشأنها من قبل مستوردي ومنتجي جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل)، ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي، والتي يترتب وضعها على هذه السلع الانتقائية؛ لبيان أنه تم سداد الضريبة عنها.
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