9000 شركة جديدة تنضم لعضوية «غرفة دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهرت إحصاءات غرفة تجارة وصناعة دبي، انضمام 9,062 شركة جديدة إلى عضوية غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة نمو بلغت 22.3%، مقارنةً مع 7,408 شركة جديدة انضمت للغرفة خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يرفع إجمالي عدد أعضاء غرفة دبي إلى أكثر من 240,000 عضو.

أشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن اهتمام المستثمرين ببيئة الأعمال في دبي؛ يعكس السمعة العالمية للإمارة كوجهة رائدة لممارسة الأعمال، مشيراً إلى أن قدرة الإمارة على استقطاب المزيد من الشركات رغم التحديات العالمية يعد مؤشراً على جاذبية الإمارة للاستثمار الأجنبي المباشر، وقدرتها على الارتقاء بتنافسيتها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف بوعميم: «لا يخفى على أحد أن مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد لعبت دوراً أساسياً في تعزيز ثقة المستثمرين بدبي واقتصادها المتنوع؛ لأنها أظهرت حرص القيادة الرشيدة على تذليل التحديات التي تواجه نمو قطاع الأعمال، والعمل على تكريس تنافسيته على كافة المؤشرات الاقتصادية العالمية. ويشكل دعم القيادة الرشيدة ومبادرات التحفيز الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز تنافسية دبي وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية. وجاء ازدياد عدد الأعضاء الجدد للغرفة بنسبة 22.3%؛ ليؤكد أن دبي هي عاصمة الأعمال في المنطقة، ووجهة عالمية رائدة للاستثمار؛ حيث لفتنا كذلك ازدياد أعداد الوفود الزائرة للغرفة، وإقبال المستثمرين في الخارج على التعرف إلى المزايا التنافسية لبيئة الأعمال، لتدفعنا هذه المؤشرات إلى تكثيف جهودنا؛ لتطبيق استراتيجيتنا وتحقيق أهدافنا، لما فيه مصلحة مجتمع الأعمال بالإمارة».

وسجلت دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة نمواً بنسبة 7.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بعددها خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ حيث بلغ عددها خلال النصف الأول من العام الحالي 3060 دفتراً، مقارنةً ب2846 دفتراً خلال نفس الفترة من عام 2018.

وحققت قيمة بضائع وسلع دفاتر الإدخال المؤقت نمواً لافتاً بنسبة وصلت إلى 57%؛ حيث بلغت قيمة بضائع وسلع الدفاتر التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 1.93 مليار درهم، مقارنةً ب 1.23 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وطورت «غرفة دبي» من دورها في الترويج للإمارة كوجهة عالمية للأعمال؛ حيث قامت خلال النصف الأول من عام 2019 بالترويج لدبي في 60 فعالية حول العالم في 46 مدينة ضمن 27 دولة حول العالم، بنسبة نمو بلغت حوالي 46% في عدد الفعاليات الخارجية، التي روجت فيها دبي لبيئة الأعمال في الإمارة، وبنمو بنسبة بلغت حوالي 43% في عدد المدن التي زارتها الغرفة في فعالياتها الترويجية. وشملت قائمة الدول التي زارتها الغرفة: الهند وبنما وإندونيسيا وكينيا وهولندا ونيجيريا وإسبانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوزبكستان ورواندا وغيرها. وشهدت «غرفة دبي» إقبالاً متزايداً من قبل الوفود الزائرة تجلى في ارتفاع عددها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 51.7% ليبلغ عدد الوفود الزائرة للغرفة 1094 وفداً زائراً، مقارنةً ب721 وفداً زائراً استقبلته الغرفة خلال النصف الأول من العام الماضي.

وعقدت المكاتب الخارجية للغرفة 970 اجتماعاً مع شركات مهتمة بسوق دبي؛ وذلك بنمو بنسبة وصلت إلى 101% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.