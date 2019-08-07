الأردن: نتطلع للمساهمة في إنجاح «إكسبو 2020»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور طارق الحموري، أن الحكومة الأردنية تعمل على أن تكون المشاركة الأردنية في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، مشاركة مثمرة وفاعلة وترتقي إلى مستوى الحدث الكبير الذي تستضيفه الإمارات، مشيراً إلى تشكيل لجنة وطنية تحضيرية لمشاركة الأردن في المعرض وتواصل عملها بهذا الشأن وتضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

وقال خلال لقائه أمس مع السفير الإماراتي لدى الأردن أحمد البلوشي ووفد «إكسبو 2020 دبي»: نتطلع ليس فقط إلى المشاركة الأردنية وإنما لنجاح هذا الحدث في الإمارات وسنعمل ما بوسعنا للمساهمة في تحقيق أهدافه في إطار العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.كما ذكرت مصادر إعلامية أن الحموري بحث مع السفير الإماراتي والوفد المرافق، التحضيرات الخاصة بالمشاركة الأردنية في المعرض والتسهيلات المقدمة، لمشاركة الشركات الأردنية بالحدث.

وأكد البلوشي، أن بلاده تتطلع باهتمام إلى المشاركة الأردنية في المعرض، ولذلك سيتم تقديم كافة التسهيلات الممكنة للجانب الأردني بهذا الشأن، كما بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات والعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.