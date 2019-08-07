رئيس وزراء غينيا بيساو يبحث التعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

زار وفد من جمهورية غينيا بيساو، برئاسة أرستيديس جوميز رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو، صندوق أبوظبي للتنمية، حيث التقى محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كل المجالات، خاصة في ما يتعلق بتمويل المشاريع التنموية والفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك بين الصندوق وجمهورية غينيا بيساو.

وأشارالسويدي إلى أن نشاط الصندوق التمويلي في إفريقيا امتد على مدى أربعة عقود ليصل إلى 40 دولة، بما يزيد على 20 مليار درهم، حيث ركز الصندوق من خلال تلك التمويلات على تنفيذ آلاف المشاريع في قطاعات البنية التحتية والتعليم والإسكان والصحة والطاقة وغيرها من المشاريع التي ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة للدول الإفريقية.

وعبر رئيس وزراء غينيا ، عن تقدير للإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية على جهودهم الرامية إلى مساعدة الدول النامية في تحقيق أهدافها التنموية من خلال تمويل مشاريع البنية الأساسية التي تنعكس بصورة مباشرة على مختلف نواحي الحياة.وقال: نأمل من خلال هذه الزيارة إيجاد قنوات مشتركة للتعاون في عدة مجالات تهم الجانبين.