«أديندا» تضم خمس شركات محلية لتوحيد العمليات بينها

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أعلن مركز دبي المالي العالمي عن انضمام كل من «أمان للتأمين»، و«الوثبة للتأمين»، و«وطنية للتكافل»، و«نور للتكافل»، و«أورينتال للتأمين»، إلى منصة شركة «أديندا» المتكاملة، وهي أحدث الشركات الناشئة في مركز دبي المالي العالمي والمتخصصة في تكنولوجيا التأمين، والتي تعتمد على تكنولوجيا «بلوك تشين» وتقنية «دفتر الأستاذ الموزّع» لتوحيد العمليات بين شركات التأمين.

وقال راجيش شيثي، الرئيس التنفيذي لشركة «نور للتكافل»: «بوصفنا من شركاء برنامج مسرّع الأعمال «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، سررنا بالتعاون مع شركة أديندا في مسيرتها لتصبح الأولى في المنطقة بحلولها القائمة على تكنولوجيا «بلوك تشين» التي ستمكّن المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من التعاون بكفاءة أكبر».

من ناحيته، علّق جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة «أمان للتأمين»: «ريادة الأعمال هي الكلمة التي تصف ما تحققه شركة أديندا، ويشرّفنا أن نتعاون مع هذه الشركة الناشئة الواعدة، إذ نعتقد أن تكنولوجيا «بلوك تشين» هي مستقبل تكنولوجيا التأمين في سوق الإمارات».