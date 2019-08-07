العيد في دبي.. تسوق وألعاب نارية وعروض بهلوانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعتبر احتفالات عيد الأضحى في دبي، الفرصة المثالية للاستمتاع بأجمل اللحظات والتجارب صحبة العائلة والأحباء ضمن أجواء احتفالية، حيث تشهد المدينة العديد من الفعاليات والعروض الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة، ومن أهم هذه الفعاليات:

زوّار ابن بطوطة مول، على موعد مع عرضين خياليين في الفترة ما بين 9 و17 أغسطس، حيث يستضيف المركز عرض «فلاور شو» يومياً في الساعة 3 عصراً، و4 عصراً و5 مساء، إضافة إلى العرض الكوميدي على مسرح «لوني تيونز»، وذلك في الساعة 5:30 مساء، و7:30 مساء، و8:30 مساء.

أما الأطفال فهم على موعد مع مهرجان خاص خلال العيد في ميركاتو، والذي يقدّم فعالية «مارلون باندا إيه كيدز فيستا»، خلال الفترة ما بين 11 و17 أغسطس، ويمكن للأطفال المشاركة في هذا المهرجان من خلال الغناء والرقص مع الفرقة الموسيقية. كما يمكن للزوار مشاهدة العروض الفنية المتجولة في أنحاء المول في الساعة 5 مساء، و6 مساء، و8:30 مساء.

ويستضيف سيتي سنتر مردف، العرض الآسر «سكاي بول»، ويتضمن عروضاً بهلوانية يؤديها ستة فنانين في الهواء وعلى الأرض، على أنغام الموسيقى العربية التقليدية، ويمكن متابعة العروض في الساعة 4 عصراً، و6 مساء، و7:30 مساء، و9 مساء في الفترة ما بين 11 و14 أغسطس.

ويمكن أن استمتعوا بمشاهدة عروض الألعاب النارية أثناء تناول أشهى المأكولات في أحد مطاعم دبي فستيفال سيتي مول، المطلة على الواجهة المائية، والبالغ عددها 15 مطعماً. ويمكن مشاهدة عروض الألعاب النارية في 11 و12 أغسطس في الساعة 8 مساء، و10 ليلاً.

ويمكن الاستمتاع بمشاهدة العروض المتجولة في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسوق التنين 2، ومول الإمارات، وابن بطوطة مول، ودبي فستيفال سيتي مول، و«ذا أوتلت فيليدج»، وسيتي ووك. وتتضمن العروض سيرك «مادلين»، وعرض «سويت دانسرز» الراقص، ومسيرة الألوان.

أنتم على موعد أجواء ملأى بالإثارة والتشويق في «آي إم جي»؛ عالم من المغامرات، حيث تستضيف هذه الوجهة المميزة عروض الرقص مع العيالة، وعروض التنورة الراقصة، إضافة إلى العروض البهلوانية المثيرة مع دراجات «بي إم إكس» الهوائية، وجلسات الحكواتي للاستماع إلى أجمل الروايات العربية، يومياً في الفترة ما بين 12 و15 أغسطس، من الساعة 11 صباحاً وحتى 11 ليلاً.

ويستمر عالم مدهش في استقبال زوّاره خلال إجازة العيد الأضحى. ويفتح أبوابه في مركز دبي التجاري العالمي حتى 17 أغسطس.