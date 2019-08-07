«إمداد» تطلق أكاديمية «امتياز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «إمداد» عن إطلاق أكاديمية «امتياز» مركز التدريب الجديد التابع لها في الإمارة والذي تم تصميمه لتزويد أعضاء فريق الشركة بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها في مسيرتهم المهنية لتحقيق النجاح.

وتقع الأكاديمية الجديدة والتي يطلق عليها «امتياز» في جبل علي وهي مزودة بكافة التجهيزات اللازمة لاستضافة جلسات التعليم الأكاديمي والتدريب العملي وستركز المنشأة في المرحلة الأولى على تدريب العاملين في «إسناد» الشركة التابعة للمجموعة والتي تقدم مجموعة شاملة من خدمات توريد العمالة الماهرة وخدمات التنظيف المتخصصة والعامة وذلك من قبل فريق من خمسة خبراء معتمدين من المعهد البريطاني لعلوم التنظيف BICSc.

ويعد المعهد البريطاني لعلوم التنظيف أكبر هيئة مهنية وتعليمية مستقلة في مجال التنظيف على الصعيد العالمي وتهدف أكاديمية «امتياز» إلى تدريب أكثر من 500 موظف سنوياً على تطبيق 10 مهارات مرتبطة بالتدبير المنزلي والسلامة في مكان العمل واستخدام المعدات والتفاعل مع العملاء والنظافة الشخصية، وذلك وفقاً للمعايير العالمية التي قام المعهد بإرسائها بالإضافة إلى تقديم دورة تنشيطية ل 3 آلاف موظف من «إمداد».

وقال مروان عثمان المدير التنفيذي للموارد البشرية في «إمداد»: إنه لطالما كنا في «إمداد» نضع التطوير المهني والشخصي، لجميع أعضاء فرق العمل لدينا على رأس أولوياتنا، ونحن فخورون ببدء هذا المشروع الذي يمثل خطوة محورية في تحقيق هدفنا المتمثل في جعل جميع كوادر القوى العاملة لدينا مؤهلة بالكامل وفقاً لمعايير المعهد البريطاني لعلوم التنظيف.