«أبل» تغزو سوق بطاقات الائتمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة «أبل» بطاقتها الائتمانية الافتراضية رسمياً أمس الثلاثاء، بالتعاون مع بنك جولدمان ساكس في إضافة جديدة للآيفون، وسعياً لتنويع مبيعات عملاق التكنولوجيا بعيداً عن الأجهزة.

وكانت «أبل» أعلنت عن البطاقة في مارس/‏ آذار، بهدف اجتذاب مقتني آيفون من خلال إصدار بطاقة تضمن لحاملها استرجاع 2% من قيمة المشتريات، وعدم دفع أي رسوم عند استخدام خدمات تطبيق إدارة الأموال أبل باي، والتركيز على خصوصية البيانات.

وقالت «أبل» إن عدداً محدوداً من المستهلكين ممن أبدوا اهتماماً بالبطاقة وصلتهم تنبيهات، تطلب منهم التسجيل للاشتراك.

والبطاقة مصممة للعمل على هواتف آيفون، حيث يمكن للمستخدم تسجيل الاشتراك في البطاقة والبدء في استخدامها فوراً بعد الحصول على موافقة تطبيق (أبل واليت) ونظام (أبل باي).

وتوفر أبل خيار استخراج بطاقة فعلية مصنوعة من مادة التيتانيوم لكن هذه البطاقة لن تحمل أي أرقام. ورقم البطاقة سيكون مخزناً على رقاقة آمنة داخل الهاتف، وستعمل الرقاقة على ابتكار أرقام افتراضية من أجل الشراء الإلكتروني أو الهاتفي الذي يتطلب أرقاماً.

وركزت أبل على الخصوصية قائلة: إن معلومات الشراء ستكون مخزنة في هاتف المستخدم، وإنه لا يمكنها الاطلاع على المعلومات.

ولن يُسمح لجولدمان ساكس باستخدام البيانات لأغراض التسوق حتى إن كان هذا لبيع منتجات البنك الأخرى. (رويترز)