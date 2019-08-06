شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 06-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.1180 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 1.1350 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة إلى 1.1443.

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