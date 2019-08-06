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شكرا لقرائتكم خبر عن ألفا بيت يرتفع بعد استناده لدعم خط اتجاه صاعد – تحليل – 06-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع ألفا بيت ALPHABET INC (GOOG) في آخر تداولاته لهذا اليوم الثلاثاء، وذلك على اثر استناده في وقت سابق لدعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 1157.11 ، ليستهدف مستوى المقاومة 1192.66 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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