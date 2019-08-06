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شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 06-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم آبل APPLE INC (AAPL) بتداولاته اليومية في محاولة منه لتعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط ، أمام الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 198.39، ففي حالة عودة استقرار السهم أعلى هذا المستوى سيؤكد على عزمه المزيد من الارتفاع ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 211.70 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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