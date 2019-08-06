جي بي مورجان يعمق من خسائره – تحليل – 06-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جي بي مورجان JPMORGAN CHASE & CO. (JPM) انخفاضه بتداولاته اللحظية لهذا اليوم ، ليؤكد بذلك على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع . Advertisements ولهذا نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 111.38 ، ليستهدف مستوى الدعم 104.90 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط

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