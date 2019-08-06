شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل – 06-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إي باي (EBAY) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية لليوم الثلاثاء، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد بجلسة أمس ، والذي تخطي خلالها متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليضاعف من الضغط السلبي على تداولات السهم القادمة.

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ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 38.90 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 37.50 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه