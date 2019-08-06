شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 06-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كوكاكولا COCA-COLA CO (KO) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليستند السهم إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وليحاول خلال ذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليتعافي ويرتفع من جديد ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

Advertisements

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 52.15 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 54.70 الذي سجل عنده آخر قمة سابقة .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه