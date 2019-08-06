- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 06-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كوكاكولا COCA-COLA CO (KO) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليستند السهم إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وليحاول خلال ذلك البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليتعافي ويرتفع من جديد ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 52.15 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 54.70 الذي سجل عنده آخر قمة سابقة .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر كوكاكولا يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 06-08-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.