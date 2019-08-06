شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 06-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الداش كوين أي حركة قوية منذ الصباح، ليحافظ على استقراره دون مستوى 110.90، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون هذا المستوى، في حين يتواجد هدفنا الرئيسي الأول عند 93.13.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 93.00 والمقاومة 112.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط