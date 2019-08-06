شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 06-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر اللايتكوين لاختبار مستوى 99.20، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر 94.65 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق أهدافنا الرئيسية التي تبدأ عند 84.60 وتمتد إلى 70.00 بعد كسر المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 84.60 والمقاومة 100.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط