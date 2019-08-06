الان تتابع الفالح يناقش مع وزير الطاقة الأمريكي أوضاع السوق البترولية وأمن إمدادات الطاقة العالمي في الخليج والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365
قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي إنه التقى نظيره الأمريكي ريك بيري، بحضور ريما بنت بندر، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث معه أوضاع السوق البترولية.
وأضاف الفالح في تغريدات على حسابه على تويتر إن اللقاء تناول أيضا تعزيز العلاقة المتميزة بين البلدين والاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية واستمرار التنسيق الدائم بين الجانبين، وأوضاع السوق البترولية وحرص المملكة على استقرارها، لا سيما وأنها المورد الموثوق للنفط الخام في العالم.
وأكد الفالح في هذا السياق التزام أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها بتنسيق الإنتاج، والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية وقلق البلدين إزاء التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي، وأكدنا عزمنا على العمل سويًا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي.
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