سعوديات يشغلن رافعات جسرية عملاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهدت محطة الحاويات الأولى بميناء الملك عبدالعزيز حصول سيدات سعوديات على رخصة تشغيل الرافعات الجسرية العملاقة التى تعمل بالتحكم عن بعد والخاصة بمناولة الحاويات من السفينة إلى الأرصفة.

وظل هذا العمل حكرا على الرجال لفترات طويلة إلا أنه بعد دخول التكنولوجيا لهذا المجال باستخدام خاصية التحكم عن بعد، أصبح فى متناول الرجال والسيدات العمل على الرافعات العملاقة.

وتمتلك شركة خدمات الموانئ العالمية IPS المشغلة لمحطة الحاويات الأولى بالميناء 5 رافعات جسرية بتقنية التحكم عن بعد، والتى وصلت إلى الميناء عام 2015، وتهدف لتوفير أعلى مستوى من الخدمات المتطورة للخطوط الملاحية القادمة بما يتناسب مع سمعة ومكانة الميناء الدولية، حيث إن الرافعات الجسرية ذات التحكم عن بعد هي من طراز ZPMC ZP-13/‏2060 ويتم التحكم بها عن طريق ذراع صغير من مكتب يقع على بعد كيلومترين من موقع الرافعة العملاقة.

وتستخدم هذه التقنية فى عدد قليل من الموانئ حول العالم، وهو مؤشر على مستوى التخطيط المستقبلي الذي تتميز به شركة خدمات الموانئ بالتعاون مع ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لتواكب التكنولوجيا المتقدمة حجم السفن الكبيرة القادمة إلى الميناء لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للخطوط الملاحية وبأعلى المعايير العالمية.

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100 ساعة تدريب

وأشار المدير التنفيذي لشركة خدمات الموانئ العالمية جاي نيو، إلى إقبال عدد من السعوديين على البرنامج التدريبي الخاص بالرافعات الجسرية، خاصة العنصر النسائي للانخراط فى قطاع النقل البحري.

وأكد أن الفرص متاحة للسعوديات الطموحات للانخراط فى قطاع النقل البحري، حيث إنه بعد 100 ساعة من التدريب استطعن أن يجتزن البرنامج التدريبي والاختبارات الصارمة ومنحن الترخيص كمشغلات للرافعات الجسرية بتقنية التحكم عن بعد، ليقمن بدورهن في مناولة الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز من وإلى السفن باستخدام تقنية التحكم عن بعد.

سرعة التعلم

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد العرادي: خلال أربعة أشهر تم تدريب المشغلين على أيدي خبراء فى هذا المجال، حيث أظهر المتدربون القدرة على التعلم واستيعاب التقنيات الحديثة والوصول إلى معدلات تنافسية، مبينا أن شركة خدمات الموانئ العالمية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام هي الشركة الوحيدة التى لديها رافعات جسرية يتم التحكم بها عن بعد وتحرص على مواصلة الاستثمار فى التكنولوجيا الحديثة فى مناولة الحاويات.

الرافعات الجسرية ذات التحكم عن بعد