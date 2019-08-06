إدراج حائل في برنامج تسريع الأعمال بالمناطق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
أدرجت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» مدينة حائل ضمن برنامج تسريع الأعمال في المناطق، وذلك بالشراكة مع جامعة MIT وبالتعاون مع إمارة منطقة حائل.
ويعد برنامج تسريع الأعمال ناجحا في تحويل أفكار البحوث النظرية إلى إطارات عمل فعلية والجمع بين أصحاب المصلحة في المنظومة، وذلك من خلال توليد الأفكار وتدريب قادة المناطق من خلال العمل كفريق واحد لتحقيق المصالح والتقدم اقتصاديا واجتماعيا.
ويهدف البرنامج إلى تحديد نقاط القوة والضعف الرئيسة في نظام ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة، وتقييم مستوى التفاعل من الجهات المعنية، إضافة إلى إعداد استراتيجية تعزيز منظومة الابتكار عن طريق الاستفادة من الموارد وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين لتنفيذها.
وسيتضمن البرنامج أربع مراحل تعليم عملية خلال فترة عامين، تنقل المشاركين في البرنامج من عملية التحليل إلى عملية التنفيذ، مما يتيح لفريق العمل التعلم من خبراء MIT والتعاون معهم، وتحفيز العمل الإقليمي والاستفادة من أفضل
الممارسات العالمية من خلال التعاون مع المناطق والدول الأخرى المشاركة.
يذكر أن هذه المشاركة تعد الثانية للمملكة، حيث تم قبول المنطقة الغربية سابقا في برنامج تسريع الأعمال في المناطق بالتعاون مع جامعة MIT.
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