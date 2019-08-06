أخبار اليوم كشف البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن ارتفاع قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، عن شهر يوليو 2019، بقيمة بلغت 565 ملايين دولار مقارنة بشهر يونيو السابق له. وأكد البنك المركزي المصري، أن...

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كانت هذه تفاصيل خبر «المركزي»: 565 مليون دولار زيادة بالاحتياطي النقدي الأجنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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