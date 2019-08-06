شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بعد قرار متوقع من البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم أمام العملة الأمريكية بد قرار متوقع أشبه بالتقاط الأنفاس أبقى من خلاله البنك المركزي على معدل الفائدة عند 1% دون تغيير.



وأفاد البنك المركزي الأسترالي في بيان أن معدل البطالة لا يشهد تراجعاً سريعاً وفق التوقعات لكنه شدد على أنه سيخفض الفائدة لو كان هذا الأمر ضرورياً.



وكان المركزي الأسترالي قد خفض الفائدة مرتين خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين ولا تزال الأسواق تتوقع خفضاً ثالثاً على المدى القصير.

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وأعرب رئيس البنك المركزي "فيليب لو" عن أمله حيال تباطؤ نمو الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة الذي ينعكس بشكل كبير على الأجور.



وتوقع "لو" انخفاض معدل البطالة خلال العامين المقبلين إلى نحو 5% من 5.2% في الوقت الحالي، وهو ما يعد أدنى مستهدف البنك المركزي عند 4.5%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6766، وسجل أعلى سعر عند 0.6801 وأقل سعر عند 0.675.