شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات بعد خسائر فادحة أمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بعد تسجيل خسائر فادحة أمس والتي اعتبرت الأكبر على أساس يومي هذا العام بفعل تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



كانت "وول ستريت" قد تعرضت لمبيعات مكثفة أمس بفعل أمريكا والصين للنزاع التجاري بينهما حيث طلبت ببكين من شركاتها الحكومة شراء سلع زرراعية من واشنطن بعد أن كشفت الأخيرة عن نيتها فرض رسوم جمركية بنسسبة 10% على واردات من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.



ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية الصين بشكل رسمي بأنها متلاعب في سعر الصرف بعد بيان من وزير الخزانة "ستيفن منوتشن".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 118 نقطة) إلى 25838 نقطة بعد خسائر أمس بنحو 767 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 7801 نقطة، بينما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 2864 نقطة.