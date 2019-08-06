شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتعافى من أدنى مستوى في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم متعافيةً من أدنى مستوى سجلته في عامين أمس في ظل المبيعات المكثفة التي تعرضت لها الأسواق العالمية بفعل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الصين متلاعب في سعر الصرف بشكل رسمي، وهو ما يترب عليه إجراءات ربما تسبب المزيد من التقلبات في الأسواق العالمية.

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يأتي ذلك بعد إعلان الصين أنها طلبت من شركاتها الحكومية تعليقى شراء سلع زراعية من الولايات المتحدة بعد أن قررت الأخيرة فرض رسوم جمركية على واردات من سلع بقيمة 300 مليار دولار مستوردة من بكين.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسسعار النحاس عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 14:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 255.7 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 256.8 دولار وأقل سعر عند 253.5 دولار.