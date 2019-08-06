شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتعافي قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء ضمن محاولات التعافي من صدمة الهبوط الحاد فى سعر صرف اليوان الصيني ،ليرتد خام برنت من أدنى مستوى فى سبعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، والهبوط الحاد للعملة الصينية أدى إلى تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين،والتي تلقي بظلالها القاتمة على توقعات الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على الوقود ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 1% إلى مستوي 55.41$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.85$، وسجل أدنى مستوي عند 53.77$.

وصعد خام برنت بأكثر من 1.9% إلى مستوي 60.53$ للبرميل من مستوي الافتتاح 59.36$ ،وسجل أدنى مستوي عند 59.13$ الأدنى منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الاثنين نسبة 0.4% ، وانخفضت عقود برنت بنسبة 1.9 % ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل تجدد مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

فى أقوي الردود الانتقامية من جانب الصين على أحدث زيادة فى الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة ، سمحت السلطات الصينية للعملة المحلية "اليوان" يوم الاثنين بالهبوط دون حاجز 7 يوانات لكل واحد دولار أمريكي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

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وردت الولايات المتحدة على تلك الخطوة باتهام الصين بالتلاعب فى العملة لأول مرة منذ عام 1994 ،الأمر الذي عزز مؤشرات تفاقم الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ، وهو ما يلقي بظلال قاتمة على توقعات الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على الوقود.

وهبوط اليوان يساهم فى زيادات الصادرات إذ يجعل المنتجات الصينية ذات تكلفة منخفضة ، وفى المقابل يقلص من الواردات خاصة النفط الخام فى أكبر مستورد له فى العالم.

واندلاع الحرب التجارية الأمريكية الصينية منذ نحو عام ،دفع معظم الوكالات والمؤسسات الدولية إلى خفض توقعات الاقتصاد العالمي ، وبالتابعية خفض توقعات نمو الطلب على النفط خلال هذا العام.

ومن جانبه نفي بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء مزاعم الولايات المتحدة التلاعب بالعملة ، وحدد سعر صرف اليوان عند 6.9683 لكل واحد دولار أمريكي ،أقل من حاجز 7 يوانات الذي تم التخلي عنه بالأمس للمرة الأولى فى 11 عاما.

وأعلنت الصين فى وقت مبكر يوم الثلاثاء إنها تبيع سندات مقومة باليوان فى هونغ كونغ ، فى خطوة ينظر إليها أنها تقلص عمليات البيع على المكشوف للعملة المحلية.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات انخفاضها للأسبوع الثامن على التوالي،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.