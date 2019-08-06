شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم ينزل من أعلى مستوى فى 4 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء للمرة الأولى فى خمسة أيام ، لتنزل من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى تباطؤ الطلب على العملات المشفرة بقيادة البتكوين كملاذات آمنة ، عقب ارتفاع اليوان الصيني مجددا مقابل سلة من العملات العالمية.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:15 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 229.35$ بانخفاض قدره 3.41$ بنسبة 1.5%،حيث سعر الافتتاح عند 232.76$ ، و سجلت أعلى مستوي عند 239.72$ الأعلى منذ 14 تموز/يوليو ،و أدنى سعر عند 226.53$.

حققت ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم"الايثريوم" يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 4.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل تحرك السوق إيجابيا.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 308 مليار$ ، مع هبوط تصحيحي فى معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق ،وسجلت القيمة فى وقت سابق من التعاملات إجمالي 320 مليار$ والذي يعد أعلى مستوى منذ 13 تموز/يوليو الماضي.

وبخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، يضغط سلبا على أسعار العملات الرئيسية فى سوق التشفير بقيادة البتكوين ، تباطؤ الطلب على العملات الرقمية كملاذات آمنة ، عقب ارتفاع اليوان الصيني مجددا مقابل سلة من العملات العالمية.

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وأدي هبوط اليوان الصيني يوم الاثنين لدون 7 يوانات لكل دولار أمريكي ، للمرة الأولى فى نحو 11 عاما ، إلى تصاعد المخاوف حيال الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين ، الأمر الذي زاد من تدفق المستثمرين إلى الأصول الآمنة والأصول الرقمية ، بهدف حماية استثماراتهم من المخاطر المرتفعة حاليا فى الأسواق المالية.

من ناحية أخرى ، يخطط مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" فى الولايات المتحدة لإطلاق خدمة الدفع والتسويات فى الوقت "الفعلي" من أجل تعزيز البنية التحتية للمدفوعات فى البلاد.

وعلى حسب بيان صحفي نشر الاثنين 5 آب/أغسطس ، أن المركزي الأمريكي قد طلب من البنوك الفيدرالية تطوير خدمة تسوية جديدة فى الوقت الحقيقي بين البنوك لدعم عمليات دفع أسرع فى الولايات المتحدة ،ويسمي النظام الدفع الجديد FedNow ،على إن يتم إطلاقه فى عام 2023 أو 2024.

يسمح نظام FedNow بتحويل الأموال على مدار الساعة وفى عطلات نهاية الأسبوع والأجازات الرسمية ،وستكون الخدمة متاحة لكل من الشركات وعامة الناس.

وتهدف مبادرة الاحتياطي الاتحادي إلى بناء شبكة مدفوعات سريعة وآمنة وشاملة فى الولايات المتحدة ،تواكب الابتكارات التكنولوجية الجديدة ،وتحد من الحاجة إلى استخدام الشبكات الرقمية فى عمليات الدفع والتحويل.