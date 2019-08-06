شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين استنادا على توقف هبوط اليوان الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة العملات الرئيسية والثانوية ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ليتعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، استنادا على توقف هبوط اليوان الصيني ،عقب اتخاذ السلطات الصينية إجراءات سريعة لمنع المزيد من الضعف فى سعر العملة المحلية.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.3 % إلى مستوى97.69 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.25 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.21 نقطة الأدنى منذ 22 تموز/يوليو الماضي.

فقد المؤشر بالأمس 0.7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 25 حزيران/يونيو الماضي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد هبوط حاد فى سعر صرف اليوان الصيني.

فى أقوى الردود الانتقامية على تعريفات ترامب الجمركية ،سمحت السلطات الصينية يوم الاثنين لليوان باختراق حاجز 7 يوانات لكل واحد دولار أمريكي ،وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

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وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين" يوم الاثنين إن الحكومة الأمريكية قررت اعتبار الصين متلاعبة فى عملتها ،وسوف تتحاور مع صندوق النقد الدولي للقضاء على المنافسة غير العادلة من جانب الحكومة الصينية.

يعد تصنيف الولايات المتحدة الصين متلاعبا بالعملة هو الأولى منذ عام 1994 ، والأجداد فى مؤشرات تفاقم التوترات بين أكبر اقتصادين فى العالم ،وبمثابة تصعيد كبير فى الحرب التجارية القائمة بين البلدين منذ نحو عام.

ومن جانبه نفي بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء مزاعم الولايات المتحدة التلاعب بالعملة ، وحدد سعر صرف اليوان عند 6.9683 لكل واحد دولار أمريكي ،أقل من حاجز 7 يوانات الذي تم التخلي عنه بالأمس للمرة الأولى فى 11 عاما.

وأعلنت الصين فى وقت مبكر يوم الثلاثاء إنها تبيع سندات مقومة باليوان فى هونغ كونغ ، فى خطوة ينظر إليها أنها تقلص عمليات البيع على المكشوف للعملة المحلية.