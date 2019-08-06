شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتعافى من أدنى مستوى فى شهرين بعد اتخاذ الصين إجراءات تكبح هبوط اليوان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، لتتعافي من أدنى مستوى فى شهرين المسجل بالجلسة السابقة ، يأتي هذا الارتفاع بدعم بيانات قوية عن طلبات المصانع فى ألمانيا ، وبعد اتخاذ الصين إجراءات سريعة لكبح هبوط العملة المحلية "اليوان".

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 أكثر من 0.6% حتى الساعة 11:02 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 2.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين ، بفعل اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفقد المؤشر نسبة 4.8% خلال الجلستين ، مسجلا أكبر خسارة على مدى يومين فى أكثر من ثلاث سنوات ، بفعل تسارع عمليات البيع المفتوحة فى معظم أسواق الأصول المالية ذات العائد المرتفع.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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أظهرت بيانات رسمية فى ألمانيا "أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو" ارتفاع طلبات المصانع الجديدة بنسبة 2.5% فى حزيران/يونيو ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 0.5% ، وسجلت الطلبات انخفاضا بنسبة 2.0% فى أيار/مايو.

نفي بنك الشعب الصيني مزاعم الولايات المتحدة التلاعب بالعملة ، وحدد سعر صرف اليوان عند 6.9683 لكل واحد دولار أمريكي ،أقل من حاجز 7 يوانات الذي تم التخلي عنه بالأمس للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

وأعلنت الصين فى وقت مبكر يوم الثلاثاء إنها تبيع سندات مقومة باليوان فى هونغ كونغ ، فى خطوة ينظر إليها أنها تقلص عمليات البيع على المكشوف للعملة المحلية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.5% ،لترتد من أدنى مستوى فى شهرين قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بحوالي 3% ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، عقب الهبوط الحاد فى سعر اليوان الصيني.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.7% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس أكثر من 0.5 % ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.1 %.