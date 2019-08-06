شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن أعلى مستوى فى 6 سنوات بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتخلي عن أعلى مستوى فى أكثر من ست سنوات المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، ويظل التراجع محدودا فى ظل تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 0.3% حتى الساعة 10:40 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,463.83$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,468.48$،وسجلت أعلى مستوي 1,474.87$ الأعلى منذ أيار/مايو 2013 ، وأدنى مستوي 1,456.21$.

حققت أسعار المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.6% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تسارع الطلب على الأصول المالية الآمنة ، عقب هبوط حاد فى سعر اليوان الصيني.

وسجل معدن الذهب ارتفاعا بأكثر من 1.5% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ظل مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وعزوف المستثمرين عن المخاطرة.

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تراجع سعر صرف اليوان خارج الصين يوم الثلاثاء من أدنى مستوياته على الإطلاق ،بعد أن بدأت السلطات الصينية فى اتخاذ خطوات سريعة لمنع المزيد من ضعف العملة المحلية ، وذلك عقب انخفاض حاد يوم الاثنين دفع الولايات المتحدة إلى إعلان الصين تتلاعب بالعملة.

سمحت الحكومة الصينية لليوان يوم الاثنين باختراق حاجز 7 يوانات لكل واحد دولار أمريكي، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ، الأمر الذي عزز مؤشرات تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،ودفع المستثمرين إلى بيع الأصول ذات المخاطر المرتفعة ،والتركيز على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.

والانخفاض المفاجئ فى سعر اليوان الصيني جاء بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات المتبقية من الصين ،والتي تبلغ قيمتها 300 مليار$.

ويعتبر الهبوط الحاد فى سعر اليوان ،أقوي الردود الانتقامية من جانب الصين ،على سياسة الحمائية التجارية التي يتبنها رئيس الولايات المتحدة ،لتتفاقم الحرب التجارية التي بدأت من نحو عام بين أكبر اقتصادين فى العالم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 4.4 طن متري، فى ثالث زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 835.16 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 5 حزيران/يونيو 2018.