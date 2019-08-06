شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 4 أسابيع بفعل تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 4% بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثامن على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بعد النجاح فى اختراق مستويات 12,000$ ،وتسارع الطلب الاستثماري على العملة كملاذ آمن ، بفعل تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 498$ بما يعادل نسبة 4.2% إلى 12,298$ الأعلى منذ 10 تموز/يوليو ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 11,800$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 11,500$.

حقق البتكوين يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 7.4% ، فى سابع مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية فى شهرين ،وبأكبر مكسب يومي منذ 18 تموز/يوليو الماضي ، بعد الهبوط الحاد فى سعر صرف اليوان الصيني.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأكثر من 5 مليار$ إلى إجمالي 316 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 13 تموز/يوليو الماضي ، مع استمرار صعود معظم أسعار العملات الرئيسية فى السوق بقيادة البتكوين.

قفزت هيمنة "البتكوين" على التداولات فى سوق التشفير يوم الثلاثاء إلى 68.5% ، والذي يعد أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2017، بفضل الطلب الاستثماري القوي على أكبر عملة رقمية فى العالم كملاذ آمن ، فى ظل تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

سمحت الصين لعملتها المحلية "اليوان" يوم الاثنين بالانخفاض إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008 مقابل الدولار الأمريكي ، فى أقوي الردود الانتقامية من جانب الحكومة الصينية على أحدث زيادة فى الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة.

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الأمر الذي ساهم فى زيادة تدفق المستثمرين إلى الأصول الآمنة والأصول الرقمية ، بهدف حماية استثماراتهم من المخاطر المرتفعة حاليا فى الأسواق المالية.

قال "مايك نوفوغراتز" مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال إن ظروف الاقتصاد العالمي و الاضطرابات الجيوسياسية قد أعطت ثباتا حقيقيا لارتفاع البتكوين الحالي.

من ناحية أخرى ، يخطط مجلس الاحتياطي الاتحادي فى الولايات المتحدة لإطلاق خدمة الدفع والتسويات فى الوقت "الفعلي" من أجل تعزيز البنية التحتية للمدفوعات فى البلاد.

وعلى حسب بيان صحفي نشر الاثنين 5 آب/أغسطس ، أن المركزي الأمريكي قد طلب من البنوك الفيدرالية تطوير خدمة تسوية جديدة فى الوقت الحقيقي بين البنوك لدعم عمليات دفع أسرع فى الولايات المتحدة ،ويسمي نظام الدفع الجديد FedNow ،على إن يتم إطلاقه فى عام 2023 أو 2024.

يسمح نظام FedNow بتحويل الأموال على مدار الساعة وفى عطلات نهاية الأسبوع والأجازات الرسمية ،وستكون الخدمة متاحة لكل من الشركات وعامة الناس.

وتهدف مبادرة الاحتياطي الاتحادي إلى بناء شبكة مدفوعات سريعة وآمنة وشاملة فى الولايات المتحدة ،تواكب الابتكارات التكنولوجية الجديدة ،وتحد من الحاجة إلى استخدام الشبكات الرقمية فى عمليات الدفع والتحويل.