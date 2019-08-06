شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبلغ ذروة 3 أسابيع وسط بوادر حرب عملات عالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل اليورو بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، ليواصل مكاسبه القوية لليوم الرابع على التوالي ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة تركيزا على شراء العملات ذات العائد المنخفض ، فى ظل بوادر قوية عن قرب اندلاع حرب عملات عالمية ، خاصة بعدما سمحت السلطات الصينية للعملة المحلية " اليوان" بالهبوط لأدنى مستوى فى 11 عاما ، واتهام الولايات المتحدة الصين بالتلاعب فى العملة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.4% إلى 1.1249$ الأعلى منذ 19 تموز/يوليو، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1202$،وسجل الأدنى عند 1.1190$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 25 كانون الثاني/يناير الماضي ، بعد هبوط اليوان الصيني الواسع النطاق بالسوق العالمي.

على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ،انخفض اليورو بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بعد انحسار احتمالات خفض الفائدة الأمريكية أكثر من مرة خلال هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ، مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 97.21 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الهبوط فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل بوادر قوية عن قرب اندلاع حرب عملات عالمية ، خاصة بعد الهبوط الحاد فى سعر صرف اليوان الصيني ، وتصنيف الصين متلاعبا فى العملة للمرة الأولى منذ عقود.

سمحت السلطات الصينية يوم الاثنين للعملة المحلية "اليوان" بالتخلي عن حاجز 7 يوانات لكل واحد دولار للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية ، فى أقوى ردود فعل الصين على قيام الولايات المتحدة تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

فبعد فشل أحدث جولات المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين ،والتي عقدت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي فى مدينة شنغهاي الصينية ، قرر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الخميس فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على البضائع الصينية المتبقية ،والتي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار$ ،بدءا من أول أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين" يوم الاثنين إن الحكومة الأمريكية قررت اعتبار الصين متلاعبة فى عملتها ،وسوف تتحاور مع صندوق النقد الدولي للقضاء على المنافسة غير العادلة من جانب الحكومة الصينية.

يعد تصنيف الولايات المتحدة الصين متلاعبا بالعملة هو الأولى منذ عام 1994 ، و الأجداد فى مؤشرات تفاقم التوترات بين أكبر اقتصادين فى العالم ،وبمثابة تصعيد كبير فى الحرب التجارية القائمة بين البلدين منذ نحو عام.