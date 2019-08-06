شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في سبعة أشهر أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي، حينما اختبر الأدنى له منذ 26 من آذار/مارس من عام 2018 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.46% إلى مستويات 106.44 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.95، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.09، بينما حقق الأدنى له في سبعة أشهر عند 105.52.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر متوسط الأجور والتي أوضحت ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.5% في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 0.8%، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 2.7% مقابل 4.0% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.3%.

Advertisements

وصولاً إلى الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 93.3 مقابل 94.9 في أيار/مايو، أسوء من التوقعات عند 93.6، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مطلع الأسبوع عن تخوفه من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي من جراء التوترات التجارية وما له من تابعيات على اقتصاد بلاده، مؤكداً على التزام حكومته بعمل اللازم لدعم الاقتصاد في مواجه التحديات المحلية والعالمية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حفل إفطار إعلامي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.34 مليون مقابل 7.32 مليون في أيار/مايو الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية، رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد حيال الاقتصاد والسياسة النقدية في مأدبة غداء توقيع نادي الاقتصاديين الوطنيين في واشنطون، ويأتي ذلك عقب ساعات من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتحرك والتصدي لقيام الصين بإضعاف عملتها اليوان والذي وصفه بأنه "انتهاكاً كبيراً" في خضم الحرب التجارية بين البلدان.