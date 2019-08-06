شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الرقمية اللايتكوين عقب ساعات من خفض حافز التعدين عليها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو التراجع اليوم الثلاثاء بعد أن اختبرت بالأمس الأعلى له منذ 12 من تموز/يوليو الماضي أعلى حاجز 100$ والتي سرعان ما ارتدت منه مرة أخرى في أعقاب خفض حافز التعدين عليها بنحو النصف من 25 لايتكوين أي ما يعادل 2,500$ للكتلة الواحدة إلى 12.5 لايتكوين أي ما يعادل 1,200$ للكتلة الواحدة، لتعكس بذلك هدوء نسبي في نطاق التداولات بعد أن شهدت بالأمس أكبر تذبذب لها في قرابة شهر.

وفي تمام الساعة 05:52 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.16% إلى مستويات 96.03$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 96.09$، بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 93.76$، بينما حققت الأعلى لها عند 96.41$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 6.07$ مليار.

Advertisements

هذا وقد تذبذبت اللايتكوين بشكل ملحوظ في مطلع الأسبوع الجاري مع خفض مكافأة التعدين عليها والذي قد يجعل الذين يقومون بتعدين العملة الرقمية المشفرة لا يجدون الأمر مربحاً كما كان في السابق وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما قد يحد من الاهتمام بها في ذلك النطاق، مع العلم أن خفض الحافز يعكس أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.

بخلاف ذلك، لا تزال اللايتكوين تحقق خلال هذا الأسبوع مكاسب تفوق 3%، بينما تعكس خسائر شهرية بقرابة 3% مستكملة مسيرات الشهر الماضي في الخسائر وذلك بعد أن تكبدت في تموز/يوليو خسائر بواقع 19% وعكست آنذاك أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر مع توسع العمليات التصحيحية التي شهدتها في أعقاب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من عام 2018 عند 146$.