شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" ينخفض بنحو 6% وسط ضغط على القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تويتر" خلال تعاملات اليوم الإثنين بفعل الضغوط على أسواق الأسهم العالمية و"وول ستريت" على وجه الخصوص لا سيما القطاع التكنولوجي الذي ربما يقع ضحية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في الأسبوع أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الشهر المقبل.

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وردت الصين اليوم بأنها طلبت من شركاتها الحكومية وقف استيراد سلع زراعية من أمريكا إلى حين معرفة وجهة المحادثات التجارية مع واشنطن.



وكانت "تويتر" قد أعلنت عن نتائج أعمالها الفصلية والتي شملت زيادة أعداد المستخدمين في الربع السنوي الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "تويتر" (ٌTWTR) بنسبة 5.8% وأغلق عند 40.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 42 دولارا وأقل سعر عند 39.6 دولار.