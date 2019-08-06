شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الرابعة على التوالي للأعلى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة على التوالي من الأدنى لها منذ 16 من أيار/مايو من عام 2017 ولتعكس الأعلى لها منذ 19 من تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منقطة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:03 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1205 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1203، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.1250، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1190.

هذا وتتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 2.2% في أيار/مايو الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 5.3% مقابل 8.6%، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا عن استعداد المفوضية لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

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وأفادت أندريفا بأن الهدف من أجراء محادثات مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد هو تجنب سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق والذي قد يؤدي إلى وقوع إضرابات اقتصادية، مع تأكيدها على أن الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي غير قابل للتفاوض، إلا أن المفوضية منفتحة للتحدث حيال الترتيبات السياسة وتسعى لإيجاد حلول بناءة دون إلقاء اللوم على أحد الأطراف.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حفل إفطار إعلامي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.34 مليون مقابل 7.32 مليون في أيار/مايو الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية، رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد حيال الاقتصاد والسياسة النقدية في مأدبة غداء توقيع نادي الاقتصاديين الوطنيين في واشنطون، ويأتي ذلك عقب ساعات من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتحرك والتصدي لقيام الصين بإضعاف عملتها اليوان والذي وصفه بأنه "انتهاكاً كبيراً" في خضم الحرب التجارية بين البلدان.