شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس من الأدنى لها منذ مطلع هذا الشهر حينما عكست أسوء أداء يومي لها في نحو أربعة أعوام وارتداد خام برنت من الأدنى له منذ 15 من كانون الثاني/يناير الماضي لأعلى حاجز 60$ للبرميل متغاضية بذلك عن ارتفاع مؤشر الدولار لأول مرة في أربعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 أيلول/سبتمبر "نيمكس" 0.69% لتتداول عند مستويات 55.33$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 54.95$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 تشرين الأول/أكتوبر 1.54% لتتداول عند 60.48$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.56$ للبرميل، بينما ارتفاع مؤشر الدولار 0.34% إلى مستويات 97.57 موضحاً ارتداده من الأدنى له منذ 22 من تموز/يوليو مقارنة بالافتتاحية عند 97.24.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حفل إفطار إعلامي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.34 مليون مقابل 7.32 مليون في أيار/مايو الماضي.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية، رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد حيال الاقتصاد والسياسة النقدية في مأدبة غداء توقيع نادي الاقتصاديين الوطنيين في واشنطون، ويأتي ذلك عقب ساعات من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتحرك والتصدي لقيام الصين بإضعاف عملتها اليوان والذي وصفه بأنه "انتهاكاً كبيراً" في خضم الحرب التجارية بين البلدان.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أفادت وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من خلاله تغريده له، بأنه نافش مع نظيره وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مستقبل أسواق النفط، وسط تأكيده على التزام بلاده باتفاق منظمة أوبك بخفض الإنتاج العالمي للنفط بالتعاون مع حلفائها من خارج المنظمة بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى الربع الأول من العام المقبل 2020 ضمن الجهود الرامية لإعادة التوازن للأسواق وعودة المخزونات لمستوياتها الطبيعة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر مع نهاية الأسبوع الماضي، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 6 منصات إلى إجمالي 770 منصة خلال الأسبوع المنقضي في الثاني من هذا الشهر، لتعكس أكبر تراجع أسبوعي لها منذ آذار/مارس الماضي والأدنى لها منذ شباط/فبراير من عام 2018، وذلك مع تراجعها للأسبوع الخامس على التوالي خلال الأسبوع المنقضي الجمعة الماضية.