شكرا لقرائتكم الأسهم البحرينية تربح 3.5 مليون دينار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ ساعة في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 17:50

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين في تعاملات اليوم (الثلثاء) ارتفاعه مجددا بنسبة 0.04 في المئة تعادل 0.55 نقطة، صعودا الى 1545.20 نقطة في مقابل 1544.65 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 15.55 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.47 في المئة ما يعادل 3.56 نقطة الى 758.88 نقطة، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 7.80 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 3.5 مليون سهم في مقابل 3.04 مليون اليوم السابق بنسبة 15 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 775 ألف دينار في مقابل 720 ألف اليوم السابق بنسبة 8 في المئة، نفذت من خلال 70 صفقة في مقابل 59 صفقة بزيادة 19 في المئة تعادل 11 صفقة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.72 بليون دينار بزيادة 3.5 مليون نسبتها 0.04 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 15 شركة، ارتفعت 5 شركات، وهبطت 3 شركات، واستقرت 7 شركات أخرى.

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وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 398 ألف دينار بحريني، شكلت 51 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.43 مليون سهم، نفذت من خلال 32 صفقة.

وتصدر سهم الأهلي المتحد الاسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 316 الف دينار، نسبتها 41 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 892 الف سهم، نفذت من خلال 17 صفقة.

وحل سهم جي اف اتش ثانيا بسيولة 137 ألف دينار، نسبتها 18 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 1.51 مليون سهم.