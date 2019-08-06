شكرا لقرائتكم تيك توك: قوة تسعى للخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 18:23

• المنصة الرائدة عالمياً توظف طاقاتها لإحداث تغيير إيجابي بين مستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

• إطلاق مبادرة فيديو الخير #CreateForGood هذا الاسبوع وخلال عيد الأضحى لتعزيز الشمولية وتضامناً مع الذين يعانون من ضعف السمع أو النطق في المملكة العربية السعودية.



6 أغسطس -2019 التزاماً منها بتوفير بيئة آمنة وإيجابية لمستخدميها على الإنترنت، أطلقت تيك توك، المنصة العالمية الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة، مؤخراً مبادرتين جديدتين لتحقيق تأثير إيجابي في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المبادرة الأولى هي مبادرة "لأن سلامتك تهمنا" #TikTokCares التي تم الإعلان عنها مؤخراً وشهدت مشاركة نخبة مبدعي المحتوى السعوديين ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف المبادرة إلى تثقيف الناس حول الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء فصل الصيف الذي يتسم بالحرارة الشديدة في المنطقة العربية.

أما المبادرة الثانية التي سيتم إطلاقها يوم الخميس القادم الموافق 8 أغسطس وتستمر طوال عطلة عيد الأضحى فهي تأتي تحت عنوان "تحدي فيديو الخير" #CreateForGood. وتستهدف هذه المبادرة التي يقودها مشاهير ومؤثرون إقليميون تعزيز وعي المجتمع حول أولئك الذين يعانون من ضعف السمع أو النطق.

وتسعى منصة تيك توك إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع بالاستفادة من قوة تأثير وإبداعات قاعدة مستخدميها الواسعة والنشطة التي تنتج مقاطع فيديو بشكل دائم ومستمر في المنطقة.

الحفاظ على السلامة خلال الصيف مع مبادرة لأن سلامتك تهمنا #TikTokCares:

في كل صيف تقع العديد من الحوادث المؤسفة التي يمكن تجنبها، ومن هنا جاءت مبادرة لأن سلامتك تهمنا #TikTokCares التي تم إطلاقها مؤخراً لمواجهة هذا التحدي عبر زيادة الوعي بالإجراءات الاحترازية التي يجب على الناس اتخاذها لضمان السلامة خلال فصل الصيف.

دعت مبادرة "لأن سلامتك تهمنا" #TikTokCares نخبة مبدعي المحتوى المرئي لإنتاج مقاطع فيديو تتضمن نصائح حول فصل الصيف لتذكير مستخدمي منصة تيك توك بتوخي الحذر خلال أشهر الصيف الحارقة. وانضم إلى هذا التحدي ما يصل إلى 30 مبدعاً رائداً يمتلكون قاعدة متابعين تزيد عن 15 مليون متابعٍ، حيث قاموا بإنتاج أكثر من 35 مقطع فيديو حول مواضيع مختلفة تضمنت السلامة أثناء السفر والرعاية الصحية والنصائح الرياضية. وكان من بين مبدعي المحتوى السعوديين الذين شاركوا في هذا التحدي كل من @haifa.fitlifeو@ahmadhailو @Mo.ya47و @doujana. وتجاوز إجمالي مشاهدات مقاطع الفيديو هذه 28.3 مليون مشاهدة، مما يؤكد التأثير الإيجابي لهذه المبادرة.

مبادرة فيديو الخير #CreateForGood للحث على الشمولية مع السعوديين الذين يعانون من ضعف السمع أو النطق (من المقرر إطلاقها يوم 8 أغسطس):

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تقوم تيك توك خلال عيد الأضحى بتسليط الضوء على أهمية الشمولية. وهذه الرسالة التي تتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف الى الوصول الى مجتمع حيوي يعيش فيه كل مواطن حياة سعيدة ومرضية ، هي رسالة تدعمها تيك توك بكل حماس.

يعاني عدد كبير من السعوديين في المملكة من مشاكل ضعف السمع أو النطق. وبهدف المساعدة على تحسين التفاعل بين هذه الفئات وبقية أفراد المجتمع، أطلقت منصة تيك توك دعوة إلى مستخدميها لتشجيع تضمين المحتوى لغة الإشارة جنباً إلى جنب مع ملصقات "فيديو الخير" تضامناً مع الأشخاص الذين يعانون من هذه المشاكل في المنطقة.

وقد وعد العديد من مستخدمي منصة تيك توك المؤثرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمشاركة في تحدي فيديو الخير #CreateForGood، دعماً لجهود منصة تيك توك الرامية لإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات المحلية، وتقديم تجربة ممتعة عبر الإنترنت لجميع مستخدميها.

وفي هذا السياق قالت كوثر الخليلي رئيس المحتوى والشراكات لدى تيك توك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تيك توك هي أكثر من مجرد منصة لإنشاء ومشاركة المحتوى، فنحن محظوظون لأن يكون لدينا مجتمع واسع من المستخدمين المتحمسين الذين يتمتعون بروح الإبداع وحب الخير في آن واحد، لذا فإن مسؤوليتنا ليست فقط خلق تجربة ممتعة عبر الإنترنت لجميع مستخدمينا، بل إضفاء الطاقة الإيجابية على مجتمعاتنا كذلك. ومن خلال مبادرات مثل لأن سلامتك تهمنا "#TikTokCares" وفيديو الخير "#CreateForGood" فإننا نشجع المبدعين على المساهمة في دعم القضايا المهمة وتعزيز القيم المشتركة مثل الشمولية والتسامح والسلامة. ولا شك أننا إذا تعاونا معاً يمكننا تحقيق تغيير إيجابي في العالم الذي نعيش فيه".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة TikTok.om أو تنزيل تطبيق تيك توك عبر متجري "آبل ستور" أو "غوغل بلاي".

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نبذة عن منصة تيك توك

هي منصة رائدة عالميًا لمقاطع الفيديو القصيرة. وتكمن مهمتنا في التقاط وتقديم الإبداع والمعرفة وأجمل اللحظات التي تشكل الفرق في الحياة اليومية للناس في مختلف أنحاء العالم. ويعمل تطبيق تيك توك على تمكين المستخدمين من ابتكار محتوى بشكل مباشر بواسطة هواتفهم الذكية، ويلتزم هذا التطبيق ببناء مجتمع من خلال تشجيع المستخدمين على مشاركة شغفهم وتعبيرهم الإبداعي من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بهم. يقع مقر منصة تيك توك في لوس أنجلوس، ولديها مكاتب عالمية في لندن وطوكيو وسيؤول وشنغهاي وبكين وسنغافورة وجاكرتا ومومباي وموسكو. وفي أوائل عام 2018، كان تطبيق تيك توك واحدًا من أكثر التطبيقات تنزيلًا في العالم، وهو متاح في جميع أنحاء العالم على نظامي التشغيل iOS وAndroid. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.tiktok.com.

للاستفسارات الإعلامية:

عبدالله عبد الغاني

مدير العلاقات الاعلامية في ويبر شاندويك