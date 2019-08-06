شكرا لقرائتكم مكيفات التبريد المزدوج DUALCOOL من إل جي تنضم إلى مبادرة "المكيفات عالية الكفاءة" من المركز السعودي لكفاءة الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 18:21

خصومات على مكيفات مختارة وترشيد في الطاقة يبلغ 53% مع تكنولوجيا العاكس المزدوج من إل جي

اغسطس 2019 - أعلنت شركة إل جي الكترونيكس عن مساهمتها في مبادرة المركز السعودي لكفاءة الطاقة الهادفة لترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام مكيفات الهواء عالية الكفاءة.



وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن مكيفات الهواء بأنواعها المختلفة تستهلك أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المُنتجة في المملكة، وتشجع مبادرة "المكيفات عالية الكفاءة" التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، السكان على شراء أجهزة التكييف الموفرة للطاقة والمستندة إلى المعايير الدولية.

وفي إطار هذه المبادرة، ستقدم إل جي خصماً بقيمة 900 ريال سعودي على ثلاثة من مكيفات العاكس المزدوج DUALCOOL التي تتراوح سعتها بين 18000 و 24000 وحدة، والتي تتميز بمروحة تعمل على دفع الهواء في الجهات الأربع وإمكانية في التحكم من خلال شبكة الواي فاي عبر تطبيق Smart ThinQ.

وتوفر تكنولوجيا العاكس المزدوج الرائدة من إل جي تبريداً عالي الأداء، مما يوفر استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 53٪ مع وصول أسرع إلى درجة الحرارة المطلوبة بنسبة تزيد 60٪ عن الموديلات التقليدية. وتتميز هذه المكيفات بمستوى صوت منخفض وتشغيل سلس. وتساعد وضعية Comfort Air في أجهزة التكييف المستخدمين على الشعور براحة أكبر وتحمي صحتهم من خلال ضبط الشفرات على الزاوية المثلى، مع الحفاظ على تدفق الهواء في جميع أنحاء الغرفة بدلاً من نفثه مباشرة عليهم. ويعمل ضاغط العاكس المزدوج في درجات حرارة عالية للغاية ويتميز بفترة حياة أطول، مما يتيح تقديم ضمان للمستهلك يصل إلى 10 سنوات.

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ويعمل نظام تنقية الهواء من إل جي والمدمج في مكيفات الهواء السبلت DUALCOOL على تحسين جودة الهواء الداخلي مع الحفاظ على الراحة والبرودة في المنزل. وتوفر الشاشة الملونة الموجودة على اللوحة الأمامية للمكيف المعلومات الأساسية حول جودة الهواء الداخلي بلمحة سريعة، حيث تعرض الوضع القائم والتَقدم في عملية تنقية الهواء عبر الأيقونات التي تغير لونها لعكس مستوى نظافة الهواء المحيط في الغرفة.

وفي هذا السياق، قال إيدي جون، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس السعودية: "تشرفنا في الشراكة مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة من أجل تعزيز كفاءة الطاقة وخدمة الأهداف الاقتصادية والبيئية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ومع مكيفات الهواء الرائعة DUALCOOL من إل جي، يجني المستهلك السعودي فائدة مزدوجة تتمثل في نسبة توفير في الطاقة تبلغ 53٪ على فواتير الكهرباء وإمكانية تبريد أسرع بنسبة تصل إلى 60٪. كما أن الضمان لعشر سنوات يعني أن المستهلك يحقق عوائد ممتازة على استثماره ويتمتع بمكيفات إل جي لفترة أطول".

ومن الجدير بالذكر أن شركة إل جي إلكترونيكس كانت من أوائل الشركات التي استثمرت في التكنولوجيات التي تعالج القضايا المعنية بشؤون البيئة والطاقة للمساهمة في مستقبل مستدام. ومن خلال مكيفاتها الأحدث DUALCOOL بالعاكس المزدوج، توفر إل جي للعملاء في المملكة العربية السعودية حلاً مثالياً لتكييف الهواء يضمن أعلى مستويات كفاءة الطاقة والراحة. وتعد شركة إل جي العلامة التجارية الرئيسية في مجال مكيفات الهواء للمنازل، بحصة سوقية هي الأكبر في العالم، وهو ما أتاح للشركة الحفاظ على مكانتها الرائدة منذ عام 2000.

يمكن للعملاء الراغبين بالاستفادة من العرض الترويجي بموجب هذه المبادرة زيارة معارض إل جي ووكلائها المعتمدين في جميع أنحاء المملكة.