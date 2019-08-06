شكرا لقرائتكم سيارة رينو « كابتشر Captur» الجديدة كلياً أكثر جمالاً وتطوراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 18:17

أعلنت شركة رينو الفرنسية العلامة الرائدة عالمياً في صناعة السيارات، أن سيارة رينو « كابتشر Captur» الجديدة كلياً، تعمل على إعادة اختراع نفسها بالكامل من حيث التصميم الخارجي والداخلي الجديد، بمقصورة قيادة ذكية، ومعايير جودة جديدة، وأجهزة وتقنيات حديثة جديدة، ووسائل مساعدة قيادة جديدة، تتجاوز تجربة الدفع الرباعي SUVالقابلة للتخصيص، كأول سيارة تجمع بين الابتكار والخصائص العملية.



وتجسد سيارة رينو « كابتشر Captur» الجديدة كلياً، استراتيجية شركة رينو المستقبلية الجديدة كجزء من خطة قيادة المستقبل (2022-2017)، وتؤكد في الوقت ذاته الدور الريادي والقيادي لشركة رينو وتاريخها العريق في مجال صناعة السيارات، والذي يبدو واضحاً في تصميم السيارة المذهل، وأدائها القوي، واشتمالها على قائمة طويلة من التقنيات الجديدة والمبتكرة.

وتكتسب سيارة رينو « كابتشر Captur» الجديدة أهمية خاصة على المستوى الدولي باعتبارها منتج عالمي حقيقي. وقد تم بيعها في الصين، ومعظم دول العالم. حيث نجحت رينو كشركة رائدة في سوق سيارات الدفع الرباعي في بيع أكثر من 1.2 مليون سيارة رينو كابتشر منذ إطلاقها في عام 2013. وسرعان ما أصبحت رينو أفضل بائع في فئتها، سواء في فرنسا أو أوروبا.

وتتفوق سيارة رينو « كابتشر Captur» الجديدة عن غيرها بتميّزها التكنولوجي الحديث، لأنها تعمل بأركان التنقل الثلاثة في المستقبل، فهي تعمل بالطاقة الكهربائية، ومتصلة، ومستقلة. وتٌعتبر أول طراز من طرازات رينو يستفيد من المحرك الهجين الذي يجمع بين محرك البنزين و المحرك الكهربائي، ويسمى E-TECH Plug-in. كما تمتاز السيارة بمقصورة داخلية واسعة ومريحة بأحدث التقنيات المبتكرة، وأفضل أنظمة السلامة، بنظام وسائط متعددة متطور EASY LINK، ونظام رينو الحديث EASY CONNECT، مما يجعلها سيارة مثالية لكل من يرغب في امتلاك سيارة كروس أوفر أنيقة وفخمة، وأكثر جمالاً وتطوراً.