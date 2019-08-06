شكرا لقرائتكم "بوتري بارن للأطفال" تطلق تشكيلتها الجديدة بمناسبة العودة إلى المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 18:19

المملكة العربية السعودية، ×× يوليو 2019: كشفت علامة "بوتري بارن للأطفال" عن تشكيلتها الجديدة المخصصة لموسم "العودة إلى المدارس"، والتي تتميز بالتصاميم المبتكرة لكافة الإكسسوارات التي لا غنى عنها، مثل حقائب الظهر، وعلب الطعام، وزجاجات المياه المخصصة للمكتشفين الصغار.

وتشتمل التشكيلة الجديدة على مجموعة "ديزني فروزن" الشهيرة ذات الشعبية الكبيرة بين الأطفال والتي تحمل صور شخصيات الأبطال المحبوبين الذي ظهروا في الفيلم مثل آنا، وإلسا، وهانس، والشخصية ذات الشعبية الكبيرة بين الأطفال أولاف.



وللأطفال الراغبين في التميز، تُعد حقائب ظهر "ماكنزي" أفضل ما يمكن شراؤه لمرحلة ما قبل الحضانة وحتى مرحلة المدرسة الإبتدائية. وتتميز هذه الحقائب بتفاصيلها الدقيقة مثل الحشو اللين، والجيوب الجانبية، والسحابات القوية، والمناسبة للاستخدامات الشاقة. كما يتميز هذا النوع من حقائب الظهر بقاعدة معززة ومشبك إضافي لمزيد من الراحة والأمان.

كما تضم التشكيلة الجديدة تصاميم عصرية للفتيات، مثل الديناصورات المتوهجة في الظلام، والقلوب المعدنية اللامعة، وغيرها من الابتكارات التي يصعب الحصول عليها في مكان آخر. أما الأطفال الشغوفين بامتلاك عتاد مدرسي يتسم بالمغامرة، وأولئك المتعلقين بشخصيات الأفلام وكتب الفكاهة، تضم التشكيلة الجديدة حقائب ظهر برسومات "أفنجرز"، و"جاستيس ليج"،Cars Disney•PixarوDisney•Pixar Toy Story، فضلاً عن صور الشخصيات المحببة على الجانب الأمامي من الحقائب.

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وتواكب علب طعام "ماكنزي"، حقائب الظهر من "ماكنزي"، لما تتميز به من مظهر رائع وإمكانية إعادة استخدامها، خصوصاً أنها مصنوعة من البلاستيك المقاوم للكسر، ومصممة لمقاومة البقع والخدوش، ولحفظ الطعام طازج وصحي. كما تتوفر كذلك تشكيلة من حاويات الطعام الملونة الفريدة من نوعها بتصميمها وألوانها المتناسقة، بما يجعل الأطفال يتطلعون إلى موعد تناول الطعام. وتسمح علب الطعام هذه تعبئة وجبات الغداء الصحية وتخزين الوجبات الخفيفة بطريقة صحية وأكثر ملائمة للأرض من خلال التخزين المتين القابل لإعادة الاستخدام والذي يتناسب تمامًا مع أكياس الغداء. وتتوفر بالبلاستيك الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ الخالي من BPA ، والفثالات والتي تعتبر آمنة لغسلها في غسالة الصحون.

ولا تكتمل تشكيلة حقائب الظهر من دون زجاجات المياه، والتي توفر "بوتري بارن للأطفال" منها مجموعة غير مألوفة بالأغطية المانعة للتسرب المناسبة للاستخدام من قبل الأطفال، وغطاء الإغلاق المانع للتسرب، مع خاصية العزل التام للعلب الداخلية بما يحافظ على برودة أو سخونة المشروب لما يصل إلى ست ساعات.

وتتوفر تشكيلة "العودة إلى المدارس من "بوتري بارن للأطفال" في جدة في كل من رد سي مول وشارع التحلية، كما تتوفر في الرياض بصحارى مول والرياض جاليري وفي الراشد مول بِالخُبر.

نبذة عن بوتري بارن للأطفال:

بوتري بارن للأطفال هي علامة تجارية تابعة لمجموعة علامات وليامز-سونوما معروفة بمفروشاتها المنزلية العصرية المناسبة للأطفال وإكسسوارات الزينة، فضلاً عن الألعاب الكلاسيكية ومستلزمات غرف الأطفال. تتميز كل تشكيلة من تشكيلات بوتري بارن للأطفال بتصميم راقٍ من أجود المواد وبدقة لامتناهية تأخذ معايير سلامة الأطفال بعين الاعتبار وتسعى لتعزيز مخيلة الأطفال. وتتميز كافة منتجات بوتري بارن للأطفال بجودة عالية وقيمة ممتازة وتصميم رائع تضفي رونقًا فريدًا وعصريًا على غرف الأطفال داخل المنزل وخارجه