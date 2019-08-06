شكرا لقرائتكم هبوط مؤشرات 10 قطاعات في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعتين في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 17:25

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه في جلسة اليوم (الثلثاء) لليوم الخامس على التوالي، فيما سجلت 78 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق ما يعادل 35 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات أخرى، واستقرت 3 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 540 بليون ريال بخسارة 5.4 بليون نستبها 0.99 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 9 في المئة الى 295 مليون ريال في مقابل 324 مليونا، وهبطت الكمية المتداولة 10 في المئة الى 85 مليون سهم، في مقابل 94 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 10 في المئة الى 8866 صفقة في مقابل 8061 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات بخسارة 1.49 في المئة، تعادل 147 نقطة، هبوطا الى 9777 نقطة في مقابل 9925 نقطى اليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام الحالي الى 5.06 في المئة.

وبتأثير تراجع اسعار بعض الأسهم، طاول الهبوط مؤشرات 10 قطاعات من البورصة، كان أكبرها خسارة مؤشر التأمين بخسارة 5.82 في المئة، الى 2684 نقطة، تلاه مؤشر النقل الخاسر 3.40 في المئة، ثم ﻣﺅﺷﺭ الاتصالات الهابط 2.96 في المئة، تبعه ﻣﺅﺷﺭ العقارات المتراجع 2.54 في المئة.

وسجل مؤشر الصناعة خامس أكبر خسارة نسبتها 2 في المئة، وتراجع مؤشر العائد الاجمالي 1.49 في المئة، فيما فقد مؤشر الخدمات 1.15 في المئة من قيمته، بينما سجل مؤشر المصارف الزيادة الوحيدة 0.16 في المئة.