شكرا لقرائتكم تراجع الصفقات المنفذة في الكويت 10 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعتين في 6 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 6 أغسطس 2019 / 17:24

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الثلثاء) تراجعا في معدلات الأداء مقارنة بتعاملات أمس، فيما أنهت مؤشرات البورصة الثلاثة التعاملات على تراجع بنسب محدودة، اذ هبط مؤشر السوق الاول الى 6707 نقاط مسجلا أكبر خسارة نسبتها 0.30 في المئة، وهبط مؤشر السوق العام 0.26 في تعادل 16 نقطة الى 6087 نقاط، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس أقل خسارة 0.14 في المئة الى 4866 نقطة.



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وصاحب ذلك تراجعا في عدد الصفقات المنفذة الى 5878 صفقات بتراجع 10 في المئة عن اليوم السابق، فيما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة 34 في المئة الى 22 مليون دينار في مقابل 33 مليونا لليوم السابق، وتراجعت الكمية المتداولة 40 في المئة الى 101 مليون سهم في مقابل 169 مليوناً.

وجاء سهم بوبيان ب في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 1.05 في المئة، وصولاً إلى 773 فلساً، من تداول 2.9 مليون سهم، حقق بها ثاني أكبر سيولة بلغت 2.23 مليون دينار نفذت من خلال 308 صفقات.

وحقق سهم المتكاملة أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 4.98 في المئة، هبوطا إلى 515 فلسا، من تداول 386 ألف سهم، قيمتها 201 ألف دينار، جاءت من خلال 92 صفقة.

وعاود سهم زين تصدر البوصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 2.5 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 0.84 في المئة الى 590 فلسا، من تداول 2.88 مليون سهم.