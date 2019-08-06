شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "حلواني إخوان" توافق على زيادة رأس المال 10% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة حلواني إخوان، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على مقترح زيادة رأس المال بنسبة 10%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن رأس المال سيرتفع من 285.714 مليون ريال إلى 314.428 مليون ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 28.571 مليون سهم إلى 31.428 مليون سهم، وذلك عن طريق منح سهم مجاني لكل عشرة أسهم.

وبحسب البيان، ستتم الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 28.571 مليون ريال من حساب الأرباح المُبقاه. وتهدف الشركة من الزيادة إلى تدعيم رأس المال ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 25 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراحع بلغت 92.8%.