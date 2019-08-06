شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تدفع "أنابيب" للتحول لتسجيل أرباح بـ 8.1 مليون ريال بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية للشركة العربية للأنابيب، المعلنة اليوم الثلاثاء، تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 8.1 مليون ريال مقابل خسارة بلغت 7.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة الأرباح التشغيلية إلى 18.2 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 0.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع مبيعات الشركة للربع الحالي لعام 2019 بنسبة 15.6% مقارنة بنفس الفترة لعام 2018 لتصل الى 191.5 مليون ريال مقابل 165.7 مليون ريال.

وفي المُقابل، انخفض هامش تكلفة المبيعات للربع الحالي من عام 2019م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي الى قدرة الشركة على التحكم بأسعار مواد الخام بشكل افضل قبل البدء المشروع.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 16.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 16.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 8.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 8.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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